Ein Dutzend Verletzte bei Straßenbahn-Kollision in Ostrau

Beim Zusammenstoß zweier Straßenbahnen in Ostrava / Ostrau sind ein Dutzend Fahrgäste verletzt worden. Die Frauen und Männer im Alter zwischen 34 und 66 Jahren hätten leichte bis mittelschwere Verletzungen davongetragen, unter anderem an Kopf, Brustkorb oder Wirbelsäule, teilten die Rettungskräfte am Freitag mit. Einer der Fahrer sei aus Unaufmerksamkeit ungebremst auf die vor ihm haltende Straßenbahn aufgefahren, sagte eine Polizeisprecherin.

In der mährisch-schlesischen Industriemetropole ist es in diesem Jahr bereits zu mehr als 60 Straßenbahn-Unfällen gekommen. Dies hat einige Bürger zu einem ungewöhnlichen Projekt animiert: Sie haben vor einiger Zeit einen Fotokalender mit Bildern von Kollisionen zwischen Pkws und Straßenbahnen präsentiert. Der Titel lautet sarkastisch: „Fang dir mit deinem Auto eine Tram ein“.