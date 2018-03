Eigentümer von Let Kunovice auf der US-Blacklist russischer Oligarchen

Auf der Liste einflussreicher russischer Oligarchen, vor denen vor kurzem das US-Finanzministerium warnte, ist auch der Hauptbesitzer des größten Passagierflugzeugherstellers in Tschechien, der Firma Aircraft Industries, Iskander Machmudow.

Unternehmer Machmudow ist Mehrheitseigentümer des früheren Flugzeugherstellers Let Kunovice seit 2013. Mit den Handelsaktivitäten und finanziellen Operationen nicht nur von Machmudow, sondern auch von weiteren russischen Oligarchen in Tschechien wird sich das spezialisierte Amt für finanzielle Analysen beschäftigen. Dies teilte sein Leiter Libor Kazda am Montag mit. Das Amt arbeitet auch mit dem zivilen Nachrichtendienst BIS zusammen.