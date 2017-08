Ehemalige Krankenschwester verklagt den Staat

Die ehemalige Krankenschwester aus der Klinik in Rumburk / Rumburg, Věra Marešová, verklagt den tschechischen Staat. Sie fordert eine Entschädigung in Höhe von 5 Millionen Kronen (192.000 Euro) für die Beschuldigung, dass sie in den Jahren von 2010 bis 2014 in sechs Fällen den Tod von schwerkranken Patienten herbeigeführt habe. Die Krankenschwester wurde im Januar letzten Jahres von einem Gericht in Ústí nad Labem / Aussig freigesprochen. Vor dem Freispruch musste sie über ein Jahr in der Untersuchungshaft verbringen.