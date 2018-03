Dutzende protestieren in Prag gegen die Leugnung des Roma-Holocausts

Unweit des Regierungsgebäudes in Prag haben am Samstag Dutzende Roma und ihre Sympathisanten gegen Rassismus und die Leugnung des Roma-Holocausts demonstriert. Ihr Protest richtete sich in erster Linie an den Vorsitzenden der Partei „Freiheit und direkte Demokratie“ (SPD), Tomio Okamura. Nach Meinung der Demonstranten sei Okamura ein Rassist und gehöre nicht ins Parlament.

Okamura hatte unlängst in einem Fernsehinterview behauptet, dass es im Roma-KZ Lety keine Zäune gegeben habe und sich die Gefangenen hätten frei bewegen können. Im sogenannten „Zigeunerlager“ im südböhmischen Lety töteten die Nationalsozialisten mindestens 327 Gefangene, davon waren 200 Kinder. Die Demonstranten skandierten „Stopp Okamura“ oder „Schreckgespenst Okamura“ und kritisierten ebenso den geschäftsführenden Premier Andrej Babiš. Er habe sich ihrer Meinung nicht konsequent gegen Okamuras Fauxpas ausgesprochen.