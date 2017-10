Der orkanartige Sturm vom Sonntag hat in Tschechien das dritte Opfer. Ein Mann aus Bělá pod Bezdězem ist am Montag im Krankenhaus in Liberec an den Folgen der Verletzungen gestorben, die er am Sonntag erlitt, als er von einem umstürzenden Baum schwer verletzt worden war. Am Sonntag waren zwei Menschen durch umstürzende Bäume getötet worden.