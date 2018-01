Dreikönigsdeklaration von 1918 – wichtiger Schritt zur unabhängigen Tschechoslowakei

Vor 100 Jahren, am 6. Januar 1918 wurde die sogenannte Dreikönigsdeklaration veröffentlicht. Tschechischen Abgeordnete im Reichsrat, Vertreter der Landtage der böhmischen Länder und weitere Repräsentanten der tschechischen Kultur trafen zu einem Generaltag in Prag zusammen. In einer gemeinsamen Erklärung verlangten sie das Selbstbestimmungsrecht für Tschechen und Slowaken und die Vereinigung ihrer Länder in einem Staat im Rahmen der Habsburger Monarchie. Es handelte sich um einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Entstehung der unabhängigen Tschechoslowakei im Oktober 2018.