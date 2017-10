Květa Peschkeová hat mit ihrer Doppel-Partnerin Anna-Lena Grönefeld für die Tennis-WM in Singapur die womöglich schwierigsten Auftakt-Gegnerinnen erwischt. Das tschechisch-deutsche Duo bekommt es im Viertelfinale mit der an Position eins gesetzten Paarung Martina Hingis aus der Schweiz und Chan Yung-Jan aus Taiwan zu tun. Das ergab die Auslosung am Dienstag.

Die Doppel-Konkurrenz bei den WTA Finals wird im Gegensatz zum Einzel-Wettbewerb von Beginn an im K.o.-System ausgetragen.