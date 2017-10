Dokumentarfilmfestival Jihlava: Russische Doku siegt, Marcel Ophüls geehrt

Ein Film über den heutigen Stalin-Kult in Russland ist beim Dokumentarfilmfestival in Jihlava / Iglau als bestes internationales Dokument ausgezeichnet worden. Regisseur Dmitri Bogoljubow erhielt den Preis am Samstagabend bei einem Galaabend. Bester tschechischer Dokumentarfilm wurde „Hranice práce“ (Grenzwertige Arbeit) von Apolena Rychlíková über die Arbeit zu Billiglöhnen hierzulande.

Für sein Lebenswerk geehrt wurde zudem der französische Dokumentarfilmer Marcel Ophüls, Sohn des deutsch-französischen Regisseurs Max Ophüls.