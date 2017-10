Dokumentarfilmfestival in Jihlava beginnt

In Jihlava / Iglau hat am Dienstagabend das 21. Internationale Dokumentarfilmfestival begonnen. Zum Auftakt wurde der Preis der Zeitschrift Respekt für die beste TV-, Video- und Online-Reportage verliehen. Er geht an Janek Rubeš für seine Reportage Ruličkáři, in der er Betrügereien vor Wechselstuben in Prag enthüllt. Sie wurde für den Internet-Sender Stream.cz gedreht.

Zum ersten Mal wurde am Dienstag auch der Preis für den besten Dokumentar-Kurzfilm vergeben, und zwar an Ashique Mostafa aus Bangladesch für seinen Streifen Interiors & Exteriors.

Das 21. Internationale Dokumentarfilmfestival läuft in Jihlava von 24. bis 29. Oktober. Es zeigt mehr als 340 Dokumentarfilme aus dem In- und Ausland.