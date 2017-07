In Prag wird am Montag der Dokumentarfilm „Ende der Erinnerung?“ von Regisseur Peter Scheiner gezeigt. Das Thema des Films ist das Schicksal von Holocaust-Überlebenden, die nach dem Krieg in der Schweiz lebten. Die Filmvorstellung wird im Rahmen von Gerhard Richters Ausstellung vom Prager Goethe-Institut veranstaltet. Der Regisseur und seine Frau Susanne, die auch an den Dreharbeiten teilnahm, werden anwesend sein. Die Filmvorstellung findet um 18 Uhr im Prager Agnes-Kloster statt.