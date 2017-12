Diplomaten gedenken Ex-Präsident Havel

Auch mehrere Diplomaten haben sich am Montag in Tschechien an den ersten tschechischen Präsidenten erinnert. Der Anlass dazu war der sechste Todestag Havel. Die Mitarbeiter der kanadischen Botschaft in Prag stellten dabei eine Videoaufnahme mit Havels Rede im kanadischen Parlament vor.

Der US-amerikanische Botschafter in Prag, Stephen King, und seine Mitarbeiter schlossen sich der Aktion „Hochwasserhosen für Václav Havel“ an. Mit ihr wird an Havels erste Amtseinführung erinnert, bei der der damalige Präsident eine allzu kurze Hose anhatte. Zur Erinnerung an den verstorbenen Ex-Präsidenten krempeln sich viele Menschen in Tschechien am 18. Dezember die Hose hoch.