Deutschsprachige Messen in evangelischer und katholischer Kirche in Prag

In zwei Prager Kirchen wird die heilige Messe zu Heiligabend auch in deutscher Sprache zelebriert. Als Veranstalter zeichnen dafür die Deutsche Evangelische Gemeinde Prag und die Deutschsprachige Katholische Pfarrei Prag verantwortlich. Die Christvesper mit Krippenspiel am Vierten Advent wird in der Kirche St. Martin in der Mauer durchgeführt. Die Feierliche Christmette zu früher Stunde wird in der Kirche St. Johannes Nepomuk am Felsen abgehalten. Beide Veranstaltungen beginnen um jeweils 16 Uhr.