Mit einer baldigen Auslieferung des ehemaligen tschechischen Senators Alexandr Novák von Deutschland nach Tschechien wird wohl nicht so bald zu rechnen sein. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat weitere Beweismittel von der tschechischen Seite gefordert, um dem Auslieferungsantrag aus Prag nachkommen zu können. Das bisher vorgelegte Material reiche nicht aus, heißt es. Alexander Novák soll in die Veruntreuung von EU-Geldern in der Causa um das Regionale Operationsprogramm Nordwest (ROP Severozápad) verwickelt sein. Im Februar wurde der ehemalige Politiker in Frankfurt bei seiner Rückkehr aus den USA verhaftet.