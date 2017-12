Deutscher Musiker Liebreich wird Chefdirigent des Rundfunkorchesters

Der deutsche Dirigent Alexander Liebreich wird ab der Konzertsaison 2018/19 für vier Jahre als Chefdirigent und künstlerischer Direktor das Symphonieorchester des Tschechischen Rundfunks (SOČR) leiten. Er tritt die Nachfolge des gegenwärtigen Chefdirigenten Ondrej Lenárd an. In die Rolle des ersten Gastdirigenten wird Marek Šedivý schlüpfen. Dies gab Orchesterdirektor Jakub Čížek am Donnerstag vor Journalisten bekannt.

Die Leitung des Orchesters verspricht sich von der Zusammenarbeit mit beiden Dirigenten eine Fortsetzung des künstlerischen Zuwachses des Klangkörpers. „Alexander Liebreich halte ich für einen ausgezeichneten Dirigenten, der genau weiß, welchen Klang und welche Performance er bei der Inszenierung der Kompositionen erreichen will. Zudem verfügt er über genügend Erfahrung, auch mit Rundfunkorchestern, so dass er als Chefdirigent und künstlerischer Direktor für das SOČR der Richtige ist“, sagte der Generaldirektor des Tschechischen Rundfunks, René Zavoral, zur Verpflichtung des Deutschen.