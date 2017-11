Die deutsche Sparte des weltgrößten Internet-Kaufhauses Amazon bietet seine Waren nun auch auf Tschechisch an. Ab Dienstag sollen über 100 Millionen Produkte mit tschechischen Bezeichnungen und Beschreibungen verfügbar sein, wie das US-Unternehmen mitteilte. Das Angebot soll demnach laufend vergrößert werden.

Zudem will Amazon Deutschland auch seinen kompletten Kundenservice auf tschechische Käufer abstimmen. Das umfasst in erster Linie die Kommunikation per Telefon und E-Mail.