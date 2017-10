Deutsche Lebensmittel in Tschechien immer mehr gefragt

Deutsche Lebensmittel sind in Tschechien in der letzten Zeit immer mehr gefragt. Den Experten zufolge wurde die Nachfrage auch durch die Medienberichte über die unterschiedliche Qualität der Lebensmittel in West- und Osteuropa unterstützt. Der Import der Lebensmittel aus Deutschland ist in diesem Jahr bis August um 9,3 Prozent gestiegen.

Am meisten gefragt seien Milchprodukte, Fleischwaren und Drogerieartikel, teilte eine Sprecherin des Online-Supermarktes Rohlík.cz am Montag mit. Das Interesse für die Lebensmittel sei rasant gestiegen, seitdem sie als Produkte deutscher Herkunft bezeichnet worden sei, sagte die Sprecherin. Auch der Betriebsleiter des E-shops Košík.cz, Jakub Šulta, erklärte, dass deutsche Lebensmittel viel gekauft werden.