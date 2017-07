Zweigstellen deutscher Firmen im Kreis Plzeň / Pilsen haben ein großes Interesse an Hochschulabsolventen mit Deutsch- und Englischkenntnissen. Das Interesse für die deutsche Sprache sei jedoch eher gering, teilte Jana Čepičková vom Spracheninstitut der Westböhmischen Universität am Samstag mit. Während sich im letzten Jahr 4036 Studenten der Universität zu Englischkursen anmeldeten, haben nur 700 Studenten Deutsch gewählt. An den Gymnasien und Fachschulen sei jedoch das Interesse für deutsche Sprache gestiegen, so Čepičková. Dieselben Probleme wie an der Universität in Pilsen gebe es auch an der Technischen Universität in Liberec / Reichenberg, sagte Ingo Herzig vom dortigen Lehrstuhl für Fremdsprachen.