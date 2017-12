Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds wird 20 Jahre alt

Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds wird 20 Jahre alt. Er wurde am 29. Dezember 1997 in Prag gegründet. Seine Hauptaufgabe ist bis heute, die Verständigung zwischen Tschechen und Deutschen zu fördern. Ein weiterer wichtiger Punkt war in den ersten zehn Jahren die Entschädigung von tschechischen Opfern des Nationalsozialismus.

Seit seiner Gründung hat der Fonds 9500 Projekte mit insgesamt 54 Millionen Euro gefördert. Die Gelder kommen aus dem jeweiligen Staatshaushalt beider Länder. Entstanden ist der Zukunftsfonds auf Grundlage der Deutsch-Tschechischen Erklärung vom 21. Januar 1997.