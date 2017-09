Denkmalschutzamt erhält Europa Nostra Award für Kuks

Die Vertreter des tschechischen Denkmalschutzamtes haben am Freitag den Europa Nostra Award feierlich entgegengenommen. Der Preis wurde dem Amt für die Restaurierung des Barockhospitals Kuks verliehen. Über die Verleihung des Preises wurde Mitte Mai dieses Jahres in Turku in Finnland entschieden.

Die Leiterin des Denkmalschutzamtes Naděžda Goryczková bezeichnete die Auszeichnung als einen historischen Erfolg Tschechiens. Es sei zum ersten Mal, dass ein tschechisches Denkmalschutzprojekt mit dem Grand Prix Europa Nostra ausgezeichnet worden sei, so die Expertin.