An die tschechoslowakischen Fallschirmspringer Jozef Gabčík und Jan Kubiš, die 1942 in Prag das Attentat auf den stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Heydrich ausführten, erinnert ein Denkmal auch in Großbritannien. Das Denkmal wurde in der Johannes-Täufer-Kirche in der Gemeinde Ightfield, Shropshire am Sonntag feierlich enthüllt. An der Enthüllung nahmen unter anderem der slowakische Botschafter in Großbritannien, Ľubomír Rehák, und John Martin teil, der ein Buch über die Operation Anthropoid geschrieben hat.