Demokratische Bürgerpartei ODS lehnt Koalition mit Ano ab

Die Demokratische Bürgerpartei ODS lehnt den Vorschlag der Partei Ano zur Koalitionsbildung ab. Auch eine Unterstützung für die Minderheitsregierung der Ano seitens der ODS sei ausgeschlossen, wie ODS-Parteichef Petr Fiala am Dienstag vor Journalisten in Prag sagte. Er reagierte somit auf eine Erklärung von Ano-Vizeparteichef Jaroslav Faltýnek, dass Ano die Zusammenarbeit in der Koalition den Bürgerdemokraten anbieten wolle.

Außerdem stimmte Fiala dem Vorschlag des scheidenden Parteivorsitzenden der Top-09 zu, der zur Vereinigung der Mitte-Rechtsparteien aufforderte.