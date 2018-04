Davis-Cup: Tschechien besiegt Israel in B-Gruppe

Die tschechischen Tennis-Herren haben beim Davis-Cup am Samstag in Ostrava / Mährisch Ostrau das Team Israels bezwungen. Die Tschechen lagen bereits nach den Einzeln am Freitag mit 2:0 in Führung. Am Samstag bestätigten Jiří Veselý und Adam Pavlásek durch ihren Sieg im Doppel das Ergebnis und eröffneten die Chance, wieder in die Davis-Cup-Elite zurückzukehren.

Das tschechische Team ist 2017 nach zwölf Jahren aus der Weltgruppe des Davis Cups abgestiegen. Mit dem Sieg über den Israeli haben die Tschechen den ersten Schritt zu einer Rückkehr ins Oberhaus getan. Im September treffen sie in der Relegation auf eine in Runde 1 ausgeschiedene Mannschaft aus der Weltgruppe. Das Team startet derzeit eine neue Ära ohne seine früheren Stützen Tomáš Berdych und Radek Štěpánek.