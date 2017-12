Am Sonntag (Heiligabend) ist es in Tschechien wolkig bis bedeckt, in den Gebirgen örtlich, ansonsten nur vereinzelt Sprühregen oder leichter Regen. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 7 bis 11 Grad an, in Höhenlagen um 1000 Meter werden maximal 5 Grad Celsius erreicht. Es weht ein frischer Wind aus West, er kann tagsüber Windspitzen von 20 Meter pro Sekunde erzielen. Gegen Abend schwächt der Wind ab.