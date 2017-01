Nachrichten Das Wetter für Montag, den 30. Januar

29-01-2017 12:58 | Strahinja Bućan

Auch am Montag bleibt es weitgehend bewölkt in Tschechien. In Teilen des Landes kann es schneien, es ist aber auch mit überfrierender Nässe und Regen zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -1 und 3 Grad Celsius

Eiskunstlauf: Spanier Fernandez ist Europameister 29-01-2017 17:30 | Strahinja Bućan Seinen bereits fünften Titel konnte sich der Spanier Javier Fernandez bei der Eiskunstlauf-EM im mährisch-schlesischen Ostrava / Ostrau sichern. Den Sieg errang der Spanier mit 266,8 Punkten, was weit unter seiner persönlichen Bestleistung liegt. Silber und Bronze gingen an die Russen Maxim Kowtun und Michail Kolyada. Der amtierende russische Meister Kolyada büßte vor allem durch einen Sturz Punkte ein.

Tscheche im Sudan zu hoher Haftstrafe verurteilt 29-01-2017 17:22 | Strahinja Bućan Zu 20 Jahren Haft wurde ein tschechischer Staatsbürger im Sudan verurteilt. Vorgeworfen wurde ihm die Finanzierung regierungsfeindlicher Gruppierungen sowie Spionage. Der Mann war im Rahmen einer Mission in dem islamischen Land, um den sudanesischen Christen zu helfen. Das Außenministerium in Prag protestiert gegen das Urteil und bezeichnet den Schuldspruch als unbegründet. Außenminister Lubomír Zaorálek (Sozialdemokraten) will zeitnah in den Sudan reisen über eine Rückkehr des Tschechen zu verhandeln.

Babiš: Regierung sollte sich mit Daten-Preisen von Mobilfunkanbietern beschäftigen 29-01-2017 13:36 | Strahinja Bućan Finanzminister und Vizepremier Andrej Babiš (Partei Ano) hat die Koalitionsspitzen aufgefordert, sich mit den Preisen von mobilen Datenpakten zu beschäftigen. Dies sagte der Minister in einem Interview für den privaten Fernsehsender Prima. Bereits in der Vergangenheit hatte das tschechische Telekommunikations-Amt die Betreiber aufgefordert, die zu hohen Preise zu senken. Gefolgt war den Aufforderungen aber bisher nur ein Anbieter.

Koordinierte Evakuierung von Prager Krankenhaus abgesagt 29-01-2017 13:30 | Strahinja Bućan Das Institut für experimentelle Medizin (IKEM) soll doch nicht evakuiert werden. Der ursächliche Rohrschaden beim Heizsystem der Klinik konnte behoben werden. Dies gab Gesundheitsminister Miloslav Ludvík (Sozialdemokraten) am Sonntag bekannt.

Das Wetter für Montag, den 30. Januar 29-01-2017 12:58 | Strahinja Bućan Auch am Montag bleibt es weitgehend bewölkt in Tschechien. In Teilen des Landes kann es schneien, es ist aber auch mit überfrierender Nässe und Regen zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -1 und 3 Grad Celsius

Finanzminister Babiš wendet sich wegen „Lex Babiš“ an EU-Kommission 29-01-2017 12:54 | Strahinja Bućan Ein Tochterunternehmen des Konzerns Agrofert von Finanzminister Andrej Babiš (Partei Ano) wird wegen des neuen tschechischen Gesetzes gegen Interessenskonflikte Beschwerde bei der EU-Kommission einlegen. Dies bestätigte der Minister in einem Interview für den privaten Fernsehsender Prima. Er wolle so als tschechischer Bürger für sein Recht auf Unternehmertum kämpfen, so Babiš. Das neue Gesetz sieht vor, dass Regierungsmitglieder keine Medien besitzen dürfen und dass ihre Unternehmen bei Regierungsaufträgen nicht berücksichtigt werden können. Wegen der unternehmerischen Tätigkeit von Finanzminister Babiš ist es auch als „Lex Babiš“ bekannt geworden.

Reform bei Elterngeld für Mehrlinge 29-01-2017 09:07 | Strahinja Bućan Die Eltern von Mehrlingen sollen in Zukunft mehr Geld vom Staat bekommen. Eine entsprechende Novelle hat nun der Menschenrechtsminister Jan Chvojka (Sozialdemokraten) vorgeschlagen. Die Koalitionsparteien, aber auch die Opposition haben bereits ihre Zustimmung signalisiert. Bisher erhalten Eltern von beispielsweise Zwillingen einen gestaffelten Betrag von 220.000 Kronen (8100 Euro), also genauso viel wie Eltern von nur einem Kind.

„Rodinný film“ erhält Preis der tschechischen Filmkritik 29-01-2017 09:01 | Strahinja Bućan Das Drama „Rodinný film“ über das Erwachsenwerden und unerwartete Freiheiten des slowenischen FAMU-Absolventen Olmo Omerzu hat den Preis der tschechischen Filmkritiker erhalten. Zudem konnte erhielt der Film auch in der Kategorie Drehbuch durchsetzen. Der Preis für die beste Regie ging an Tomáš Weinreb und Petr Kazda für den Film „Já, Olga Hepnerová“ / „Ich, Olga Hepnerová“. Beste Schauspieler wurden Michalina Olszańská und Miroslav Hanuš.

Premier Sobotka fällt bei südböhmischen Sozialdemokraten durch 29-01-2017 08:34 | Strahinja Bućan Die südböhmischen Sozialdemokraten unterstützen eine erneute Kandidatur Bohuslav Sobotkas umd den Parteivorsitz nicht. Bei den Wahlen im Rahmen des Kreistags der Partei am Samstag konnte sich hingegen der Abgeordnete Jeroným Tejc durchsetzen, er soll Vize-Vorsitzender der Sozialdemokraten werden. Vor den Wahlen zum Abgeordnetenhaus im Herbst dieses Jahres wollen die Sozialdemokraten noch die Parteiführung bestimmen. In den Kreisen bekam Premier Sobotka bisher uneingeschränkte Unterstützung.