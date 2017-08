Am Dienstag ist es in Tschechien heiter oder nur leicht bewölkt. Am Nachmittag ist es im Westen und Südwesten des Landes vereinzelt mit Niederschlägen beziehungsweise Gewittern zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 25 bis 29 Grad Celsius, im böhmischen Landesteil vereinzelt bis 31 Grad.