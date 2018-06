Am Sonntag ist es in Tschechien heiter bis nahezu wolkenlos. Den ganzen Tag über ist es nur örtlich bewölkt und im Norden wie Nordosten des Landes kann es vereinzelt auch zu Schauern kommen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 18 bis 22 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter werden lediglich 12 Grad erreicht, in den bergigen Regionen im Nordosten werden es sogar nur 9 Grad Celsius sein. Es weht ein mäßiger Wind aus Nord bis Nordost.