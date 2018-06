Am Sonntag ist es in Tschechien heiter bis nahezu wolkenlos. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung zu, vereinzelt Schauer oder Gewitter. Im Nordosten und Osten des Landes muss mit Starkregen bei einem Gewitter gerechnet werden. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 23 bis 27 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord, der bei Gewittern stark auffrischt.