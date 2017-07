Am Sonntag ist es in Tschechien heiter bis wolkenlos, nur morgens örtlich etwas wolkig und im Süden vereinzelt auch Schauer. Am Nachmittag und Abend nimmt die Bewölkung allmählich zu, besonders im Nordosten des Landes treten dann auch Schauer oder Gewitter auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 28 bis 32 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter werden maximal 22 Grad erreicht, mit Ausnahme des Böhmerwalds, wo auch 25 Grad Celsius möglich sind. Es weht ein mäßiger Wind aus Süd und später Südwest, der bei Gewittern stark auffrischt.