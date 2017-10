Am Sonntag ist es in Tschechien wolkig bis bedeckt, gelegentlich Regen oder Schauer. Gegen Nachmittag oder Abend gehen Bewölkung und Niederschläge von Norden her allmählich zurück. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 10 bis 14 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter werden jedoch höchstens um die 5 Grad Celsius erreicht. Es weht ein mäßiger Wind aus West bis Nordwest.