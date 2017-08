Das Wetter am Sonntag: heiter bis wolkig mit Gewittern, bis 33 Grad

Am Sonntag ist es in Tschechien wolkig bis heiter. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung zu, es kommt örtlich zu Schauern oder Gewittern, besonders in der Südhälfte des Landes. Einige Gewitter sind sehr stark und niederschlagsreich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in Böhmen bei 24 bis 28 Grad, in Mähren und Mährisch-Schlesien bei 27 bis 31 Grad Celsius. Im Südosten steigen die Höchstwerte sogar auf bis zu 33 Grad Celsius an. In Höhenlagen um 1000 Meter werden maximal 21 Grad erreicht, in Nordböhmen gar nur 17 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus West bis Nordwest, der bei einem Gewitter vorübergehend auffrischt.