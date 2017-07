Am Sonntag ist es in Tschechien heiter bis bewölkt, vereinzelt kommt es zu Schauern oder Gewittern. In Böhmen ziehen ab Nachmittag verstärkt Wolken auf, hier nimmt das Auftreten von Schauern oder Gewittern leicht zu. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 26 bis 30 Grad, im Südosten des Landes steigen die Höchstwerte indes bis auf 33 Grad Celsius an. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.