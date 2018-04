Am Sonntag ist es Tschechien wolkig bis bedeckt, in Mähren, Schlesien und im nordöstlichen Teil Böhmens örtlich mit Regenschauern, vereinzelt sind auch Gewitter möglich. In Böhmen geht die Bewölkung im Tagesverlauf zurück. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 16 bis 20 Grad Celsius, im Norden und Nordosten bei 14 Grad.