Am Sonntag ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis bedeckt. Im Norden des Landes vorübergehend auch heiter. In den Gebirgen schneit es mehrfach, woanders gibt es nur gelegentlich Schneefälle oder Schneeschauer. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -5 bis -1 Grad, in Mährisch-Schlesien indes maximal um -5 Grad Celsius. Es weht ein frischer Wind aus Nordost, der in den Gebirgen Windspitzen von bis zu 90 Stundenkilometern erreichen kann.