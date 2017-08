Am Sonntag ist es in Tschechien meist stark bewölkt mit gelegentlichem Regen oder Schauern, vereinzelt auch Gewittern. Nur in Nordwestböhmen ist es vorübergehend leicht bewölkt und trocken. Am Abend klart es auch in den anderen Teilen Böhmens wieder auf. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf Werte zwischen 20 und 24 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden maximal 14 Grad Celsius erreicht.