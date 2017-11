Am Sonntag ist es in Tschechien überwiegend wolkig, am Nachmittag in Westböhmen mit Regenschauern, in Lagen um 1000 Meter mit Schneeschauern. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 10 bis 14 Grad Celsius, in Lagen um 1000 Meter werden 7 Grad Celsius, im Böhmerwald 11 Grad Celsius erreicht.