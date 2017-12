Am Sonntag ist es in Tschechien zunächst meist stark bewölkt, vereinzelt kann es regnen. Am Nachmittag und Abend lockert die Bewölkung dann auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 7 Grad bis 11 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter maximal 6 Grad Celsius.