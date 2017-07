Am Sonntag ist es in Tschechien überwiegend bedeckt mit Regenschauern und vor allem im östlichen Landesteil mit starken Gewittern. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 25 bis 29 Grad Celsius, in Westböhmen 23 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden 18 Grad Celsius, in den Beskiden und im Altvatergebirge 21 Grad Celsius erreicht.