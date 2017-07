Am Sonntag ist es in Tschechien meist leicht bewölkt, nur vereinzelt sind leichte Schauer möglich. Später nimmt im böhmischen Landesteil die Bewölkung zu. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden maximal 15 Grad Celsius erreicht.