Am Sonntag ist es das Wetter in Tschechien unterschiedlich: Im böhmischen Landesteil überwiegen starke Wolken, mit Regen oder Schauern im Westen. In Mähren und Schlesien ist es nach der Auflösung örtlicher Frühnebelfelder meist leicht bewölkt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 14 bis 18 Grad Celsius.