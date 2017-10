Am Samstag ist es in Tschechien überwiegend wolkig, örtlich mit Schauern. In Gebirgslagen über 1200 Meter wird es morgens regnen oder schneien. Am späten Nachmittag und am Abend zieht der Himmel von Westen her zu, in Böhmen wird es auch regnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 10 bis 14 Grad, in Höhenlagen um 1000 Meter werden aber nur um die 5 Grad Celsius erreicht. Es weht ein frischer Wind aus West bis Nordwest, in Böhmen auch aus südwestlicher Richtung.