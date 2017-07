Am Samstag ist es in Tschechien heiter bis nahezu wolkenlos, nur örtlich wird es vorübergehend auch wolkig. Am Morgen treten vereinzelt Nebel auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 24 bis 28 Grad, im Süden und Südosten des Landes steigen die Höchstwerte sogar auf bis zu 30 Grad Celsius an. In Höhenlagen um 1000 Meter werden maximal 20 Grad erreicht, mit Ausnahme des Böhmerwalds, wo auch 23 Grad Celsius möglich sind. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest bis West.