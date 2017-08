Das Wetter am Samstag: heiter bis wolkig mit Schauern, bis 34 Grad

Am Samstag ist es in Tschechien heiter bis wolkig. Vereinzelt kommt es örtlich zu Schauern oder Gewittern, insbesondere nachmittags und am Abend. In Nordböhmen ist der Himmel schon zu Tagesbeginn verhangen, hier muss mit Regen oder Schauern gerechnet werden. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 28 bis 32 Grad, im Süden des Landes steigen die Höchstwerte sogar auf bis zu 34 Grad Celsius an. In Höhenlagen um 1000 Meter werden maximal 22 Grad erreicht, mit Ausnahme des Böhmerwalds, wo auch 24 Grad Celsius möglich sind. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen, der bei einem Gewitter vorübergehend auffrischt.