Am Samstag ist es in Tschechien heiter bis bewölkt, in der Nordosthälfte des Landes kommt es dabei vereinzelt zu Schauern oder Gewittern. Am Morgen treten örtlich Nebel auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 25 bis 29 Grad, in Südmähren steigen die Höchstwerte sogar auf bis zu 31 Grad Celsius an. In Höhenlagen um 1000 Meter werden maximal 19 Grad Celsius erreicht. Es weht ein mäßiger Westwind, der allmählich auf Nordwest umschwenkt und bei Gewittern auch merklich auffrischt.