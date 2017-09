Am Samstag ist es in Tschechien überwiegend bedeckt. Auf dem ganzen Gebiet ist mit Regen zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in Mähren und in Schlesien bei 11 bis 15 Grad Celsius, in Böhmen bei 14 bis 18 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter erreichen die Temperaturen 8 Grad Celsius, im Böhmerwald 11 Grad Celsius.