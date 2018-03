Das Wetter am Samstag: bedeckt mit Schnee, bis 3 Grad

Am Samstag ist es in Tschechien überwiegend bedeckt. Örtlich schneit es, in den Gebirgen sind die Schneefälle ergiebiger. Reichlich Niederschlag gibt es auch im Süden des Landes, unterhalb von 500 Metern fällt er als Schneeregen. Am Abend lassen die Niederschläge nach. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -3 bis +1 Grad, im Süden und Südosten des Landes um +3 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter werden indes nur um die -7 Grad Celsius erreicht. Es weht ein frischer Wind aus Nordost bis Nord, der in den Gebirgen und in Mähren teilweise noch kräftig auffrischt.