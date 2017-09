Am Samstag ist es in Tschechien meist heiter oder leicht bewölkt, am Nachmittag und Abend ziehen vom Westen her Wolken auf. Gegen Abend kann es im westlichen Landesteil regnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 24 Grad Celsius, in Mähren und Schlesien zwischen 23 und 27 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden maximal 17 Grad erreicht.