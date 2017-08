Am Samstag ist es in Tschechien meist leicht bewölkt und trocken. Zum Abend hin werden die Wolken aber dichter, und dann sind vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf Werte zwischen 26 und 30 Grad Celsius, in Südostmähren bis 32 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden 20 bis 22 Grad Celsius erreicht.