Am Samstag ist es in Tschechien nach der Auflösung von örtlichen Frühnebelfeldern heiter oder nur leicht bewölkt. Im Laufe des Tages werden im Westen des Landes die Wolken dichter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 10 bis 14 Grad Celsius, bei anhaltendem Nebel oder Niedrigbewölkung werden nur 8 Grad Celsius erreicht. In Lagen um 1000 Meter werden maximal 7 Grad Celsius, im Böhmerwald 10 Grad erreicht.