Das Wetter am Samstag, 19. August

Am Samstag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt. Im böhmischen Landesteil örtlich, in Mähren und Schlesien meist mit Schauern oder Regen. Am Nachmittag lassen die Niederschläge vom Westen her nach. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 19 bis 23 Grad Celsius.