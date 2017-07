Am Samstag ist es in Tschechien meist stark bewölkt mit Schauern und vereinzelt auch Gewittern. Am Abend lockert die Bewölkung auf, und nur noch selten sind Niederschläge möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 21 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden Höchstwerte um 12 Grad Celsius erreicht.